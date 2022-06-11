Вона зауважує, що Україна досягнула гарних результатів у проведенні реформ, які необхідно посилити.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує завершення роботи з надання оцінки щодо заявки України на вступ до Європейського Союзу до кінця наступного тижня.

Про це вона сказала під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Україна зараз у війні і ви зараз зосереджує всі свої зусилля, і вся наша підтримка йде на те, щоб подолати цю страшну війну. І ми за допомогою відбудови хочемо подивитися, як ми будемо рухатися далі у майбутньому. Наприклад, ви багато зробили для забезпечення верховенства права. Необхідно також іще додатково посилити законодавство, яке стосується боротьби з корупцією", - сказала президент Єврокомісії.

Так, вона відзначила, що є "гарні результати", які необхідно посилити.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що зараз ЄК "готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів Європейського Союзу".

"Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я вам у квітні пообіцяла, дорогий Володимире, що ми будемо працювати над цим невтомно. І наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня. Напрямок руху відомий, це дуже заслужений напрямок. І на цьому шляху ми дуже високо цінуємо ті зусилля, які докладаються Україною, і ту рішучість, з якою Україна рухається. І люди довели свою мотивацію, і свою рішучу налаштованість", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн висловила упевненість, що спільно вдасться подолати "цю страшну звірячу війну". "Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну", - зазначила президент ЄК.

Шлях України в ЄС

28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

18 березня за результатами розмови з президентом Єврокомісії стало відомо, що висновок ЄК щодо заявки на членство буде підготовлено протягом кількох місяців.

8 квітня під час візиту до Києва Урсула фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

15 квітня оголосили про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника, а 9 травня - над другою.

Висновок Єврокомісії щодо відповідності України критеріям членства в Євросоюзі буде отримано вже незабаром, у червні.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: