Будь-які інші формати - це політична обіцянка, яка не буде нести за собою юридичних зобов'язань.

Віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції України Ольга Стефанишина вважає, що рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС 23-24 червня повинно мати юридичний характер.

Про це вона повідомила в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"У першу чергу, рішення, яке ми очікуємо в червні, - це рішення для України, для українського народу, воно повинно мати юридичний характер. Юридичний характер - це надання Україні конкретного статусу, який зафіксує політичну волю лідерів і створить можливість і для фінансування, і для відновлення держави. І для нашого руху в напрямку європейських реформ", - зазначила Стефанишина.

Вона зазначила, що інші формати не нестимуть юридичних зобов'язань.

"Будь-які інші формати - це треба чітко усвідомлювати, вони не несуть за собою юридичних зобов'язань. Тобто, це політична обіцянка. А політичні обіцянки ми вже бачили в минулому. У 2008 році щодо НАТО і в 1994 році щодо ядерної зброї. І, як бачимо, з часом вони мають тенденцію не виконуватися", - сказала Стефанишина.

Віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції акцентувала на важливому моменті повномасштабної російської військової агресії в Україні.

"Це те, що всі 27 країн Європейського Союзу тепер знають Україну та українців, нашу стійкість", - підкреслила Стефанишина.

Разом з тим вона зазначила, що деякі європейські країни все ще мало знають про те, наскільки багато було зроблено, щоб утримати українську державу як таку в умовах повномасштабної війни.

"Переважна більшість країн Європейського Союзу знають, наскільки багато реформ і трансформацій ми зробили, знають, наскільки у нас є вільним громадянське суспільство, експертне середовище. Що у нас демократичні вибори, що у нас високі стандарти дотримання прав людини. Важливо це все зараз донести до інших країн-скептиків", - сказала Стефанишина.

Віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції зазначила, що за меседжами про те, що Україні заважає стати кандидатом низка невирішених проблемних питань, політичні лідери ховають своє небажання приймати політичне історичне рішення.

"Але я можу підтвердити точно, що цей наратив - він не є переважаючим. Коли ми говоримо з ними, ми звертаємо увагу не на те, що вам потрібно дати відповідь на ряд складних питань. В першу чергу, відповідь потрібно дати Україні. А значить і тому, чи дійсно ви хочете бачити майбутнє Європейського Союзу. Або все ж мірятися своїми страхами та небажанням дратувати Росію", - акцентувала Стефанишин.

Вона додала, що рівень дискусії щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС поки набагато вищий.

"Ми чуємо застереження, але вони не є переважаючими. Сьогодні наш уряд, парламент і громадянське суспільство працюють у всіх європейських столицях, щоб пояснити про Україну і розвіяти всі сумніви", - поінформувала Стефанишина.

Кандидатство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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