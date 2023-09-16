Радник голови ОП також зазначив, що вибачився за свої слова.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що він мав на увазі, коли говорив про інтелект Індії та Китаю. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час заходу "Редколегія. Саміт".

Відповідаючи на запитання щодо його слів про те, що у цих країн "слабкий інтелектуальний потенціал", Подоляк зауважив, що "дійсно одне слово неправильно сказав - "інтелект".

"А замість "інтелекту" треба було сказати "слабкий аналітичний потенціал з точки зору оцінки стратегічної невигідності співпраці з Російською Федерацією", - сказав він.

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На запитання, чи він потім вибачився, Подоляк розповів: "Так, безумовно. Я потім сказав: "Вибачте, некоректна фраза з точки зору слабкого інтелектуального потенціалу". Тому що йдеться саме про аналітичну складову, неправильну оцінку стратегічних планів Індії і Китаю, які досі, на жаль, підтримують Російську Федерацію".

Скандал через вислювлювання Подоляка

В інтерв'ю Наталії Влащенко 12 вересня Михайло Подоляк заявив, що Китай та Індія нібито "мають слабкий інтелектуальний потенціал" та "не аналізують наслідки своїх кроків" в контексті своєї співпраці з Росією. Як пише "Телеграф", Подоляк зазначив, що ці країни, а також Туреччина, заробляють на війні в Україні. "Проблема цих країн полягає в тому, що вони не аналізують наслідки своїх кроків. Слабкий інтелектуальний потенціал у цих країн, на жаль", - сказав він.

Також Подоляк розкритикував ООН. Він заявив, що ця організація не виконує своїх початкових функцій і назвав її "конторою із заробляння грошей". "Ми не доб’ємося від них відмови від власної безглуздості. Насправді ООН цілком відсутня організація. Це, я б так сказав, піар-контора або лобістська контора із заробляння грошей на добру старість людям, які обіймають ті чи інші керівні посади", - заявив Подоляк.

Як зазначає BBC, після виходу інтерв'ю російські пропагандистські ЗМІ швидко підхопили й почали поширювати цитату Подоляка про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії й Китаю. Серед іншого, представник російського агенства "РИА Новости" попросив речницю МЗС Китаю Мао Нін прокоментувати слова Подоляка.

"Я не знаю контексту цих зауважень... Що стосується кризи в Україні, Китай завжди діє відповідально, сприяючи мирним переговорам і політичному врегулюванню. Людина, яку ви процитували, повинна правильно сприймати позицію Китаю на основі точного тлумачення", - сказала Мао.

В Україні висловлювання Михайла Подоляка також розкритикували низка політиків і експертів з міжнародних відносин.

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