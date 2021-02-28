У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує штрафувати за публічні образи правоохоронців, а також збільшити штрафи за дрібне хуліганство, непокору правоохоронцям і заклики до невиконання їх розпоряджень.

Верховна Рада може розглянути законопроект, який передбачає притягнення до адміністративної відповідальності за образу правоохоронців.

Проект закону №5050-1, зареєстрований 24 лютого, ініціювали народні депутати фракції партії «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Дмитро Припутень, Максим Павлюк, депутат від групи «Довіра» Володимир Арешонков та член фракції партії «ОПЗЖ», заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка.

За публічну образу працівника поліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця або прикордонника під час виконання ними службових обов'язків пропонують штрафувати від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

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збільшити штрафи за злісну непокору правоохоронцям під час виконання ними службових обов'язків (замість 136-255 грн - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850–1700 грн або громадські/виправні роботи),

збільшити штрафи за дрібне хуліганство (замість 51-119 грн - 170-510 грн),

збільшити штрафи за публічні заклики до невиконання законних розпоряджень правоохоронців, якщо це призводить до порушення громадського порядку (510-850 грн або виправні чи громадські роботи).

Раніше, 8 лютого, схожий законопроект №5050 зареєстрував депутат від фракції партії «Слуга народу» Володимир Крейденко. Зокрема, він пропонує розширити Кодекс України про адміністративні правопорушення поняттям «образа честі та гідності працівника Національної поліції України, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця», що передбачає умисні публічні дії, які ображають честь та гідність, виражені в непристойній формі, або осквернення однострою.

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Автор: Катерина Комолова