Керівництво фракції "СН" виступає за виключення з їхніх лав депутата Шевченка.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що керівництво фракції виступає за виключення з їхніх лав народного депутата від "СН" Євгена Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Триває збір підписів. Але коли Шевченко був на засіданні фракції, то він розповів, для чого їздив. Про медичну тему, і це було підтверджено деякими депутатами нашої фракції з медичного комітету, що трішки спонукало багатьох депутатів йому співчувати", - повідомив Арахамія.

За словами депутата, у керівництва фракції є позиція, що Шевченка "треба виключати, тому що він поліз не на своє поле повністю".

"Шевченко мене особисто просив багато разів виключити його з фракції. Бо він каже, що "самостійно не піду, але якщо ви мене виключите, я не буду заперечувати". І він мені пообіцяв, що цього тижня він сам буде допомагати збирати підписи проти себе", - розповів Арахамія.

Скандальна зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком

20 квітня Шевченко у Палаці Незалежності в Мінську провів зустріч з Лукашенком.

У партії «Слуга народу» заявили, що Шевченка ніхто не уповноважував вести перемовини з Лукашенком.

Раніше Шевченко заявив, що створюватиме власний політичний проект, якщо його виключать з фракції "Слуга народу".

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Автор: Тетяна Поляковська