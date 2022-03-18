Документ також передбачає значне збільшення оборонних витрат.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає збільшення чисельності армії та витрат на оборонний сектор.

Про це повідомляє польське видання Wiadomości.

Чисельність збройних сил Польщі збільшать до 300 тис. осіб, зокрема 50 тис. у територіальній обороні. Наразі їхня чисельність становить близько 150 тис. осіб.

Видатки на оборону цьогоріч становитимуть не менше ніж 2,2% від ВВП, а з 2023 року будуть збільшені до 3% ВВП. Уряд кожні чотири роки затверджуватиме план переозброєнь на 15-річний період. Передбачено також додаткові виплати військовослужбовцям.

Крім того, Польща запроваджує добровільну службу в резерві. Добровольці зможуть пройти 28-денну базову підготовку, а потім 11 місяців спеціальної підготовки. Рішення дозволить збільшити кількість кваліфікованих резервістів.

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