Слідчий має право одночасно допитати двох.

У Держбюро розслідувань заявили, що екс-президента, народного депутата Петра Порошенка і народного депутата Віктора Медведчука, які є фігурантами "вугільної справи", можуть допитати одночасно, якщо їх свідчення будуть відрізнятися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"Порошенка заплановано допитати як підозрюваного щодо обставин вчинення кримінального правопорушення щодо постачання вугілля... Слідчим важливо почути відповіді на запитання щодо обставин, подій і ухвалених рішень..." - зазначила вона.

Читайте такожУ ДБР викликали Порошенка на новий допит у "вугільній" справі: названо дату

За словами Сап'ян, згідно із Кримінальним процесуальним кодексом слідчий має право одночасно допитати двох чи більше осіб (уже допитаних) для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показах.

"Щоб провести такий одночасний допит, спочатку треба допитати народного депутата Петра Порошенка... Якщо з'являться розбіжності, то одночасний допит не виключається", - додала вона.

"Вугільна" справа Порошенка - що відомо

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з кола представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти п'ятого президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави.

Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.

Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляцій на запобіжний захід Порошенку на 28 січня.

Вас також можуть зацікавити новини: