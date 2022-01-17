Сьогодні вранці екс-президент має прилетіти до Києва.

Нардеп і п'ятий президент України Петро Порошенко, який раніше заявив, що не вірить в арешт після повернення до Києва, все ж допустив своє потрапляння до в'язниці.

Про це йдеться в його інтерв'ю сайту LB.ua.

Відповідаючи на питання, чи готовий він сплатити мільярд гривень застави для уникнення арешту, Порошенко наголосив, що в суді варто обговорювати зміст підозри, а не суму.

"Тож для мене питання застави суто технічне. Бо тут насправді йдеться про політичні переслідування без будь-яких причин. Мене не цікавить застава! Але я буду робити все, щоб якомога більш ефективно продовжити політичну діяльність. Якщо моїм поїздкам регіонами, поїздкам для зустрічей з нашими міжнародними партнерами перешкоджатимуть, я проти цього боротимусь - навіть якщо застава дозволятиме мені не бути за ґратами... Я ще виберу. Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як сказав класик: "Хай сильніше гримне буря", - заявив депутат.

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У відповіді на наступне питання екс-президент дав зрозуміти, що морально готовий до взяття під варту.

"Перше - я не сяду. Друге - я не дозволю себе посадити. Я - не [Юлія] Тимошенко", - додав Порошенко.

Підозра Порошенку в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петрові Порошенку відправили поштою підозру в державній зраді. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном.

Тоді ж п'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що перебував у Варшаві, де заплановано зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, садибу в Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній.

За даними адвокатів, екс-президент має прибути в України вранці 17 січня (за повідомленнями ЗМІ, о 9:00). Також вони заявили, що Офіс генпрокурора та суд приховують від громадськості існування ухвали про затримання Порошенка для його доставлення до суду.