За словами екс-президента, в Україні переслідують "проєвропейську опозицію".

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо можливості політичного притулку.

Відповідний пост Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами екс-президента, в Україні переслідують "проєвропейську опозицію" і тепер це підтвердив навіть Путін.

Порошенко звернувся до чинного президента Володимира Зеленського із проханням спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів на захист країни, адже наразі, на думку колишнього президента, вони "займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою".

Читайте такожСуд заарештував все майно і активи Порошенка"А Володимиру Володимировичу (Путіну, - УНІАН) — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, під час спільної прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий надати політичний притулок п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Вас також можуть зацікавити новини: