Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий надати політичний притулок п'ятому президенту України Петру Порошенку.
Про це Путін повідомив на спільній прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому говорив, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього приводу, але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, попри наші серйозні розбіжності з питання врегулювання (конфлікту, - УНІАН) на Донбасі", - заявив Путін.
Читайте такожУ ДБР чекають Порошенка на новий допит у "вугільній" справіПутін вважає, що Порошенко піддається переслідуванням, як державний злочинець, а це, на думку президента РФ, "надмірна заявка на успіх чинного керівництва країни".
"Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок в Росії", - ще раз підкреслив Путін.
Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що суд підтвердив законність і обґрунтованість підозри Порошенка в держзраді.