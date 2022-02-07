За словами Путіна, таку пропозицію він робив Порошенку ще за часів його президентства.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий надати політичний притулок п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Про це Путін повідомив на спільній прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому говорив, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього приводу, але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, попри наші серйозні розбіжності з питання врегулювання (конфлікту, - УНІАН) на Донбасі", - заявив Путін.

Читайте такожУ ДБР чекають Порошенка на новий допит у "вугільній" справіПутін вважає, що Порошенко піддається переслідуванням, як державний злочинець, а це, на думку президента РФ, "надмірна заявка на успіх чинного керівництва країни".

"Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок в Росії", - ще раз підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що суд підтвердив законність і обґрунтованість підозри Порошенка в держзраді.

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