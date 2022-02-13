За його словами, Україна має право на життя без страху і погроз.

Переобраний президентом ФРН на другий термін Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав російського лідера Володимира Путіна до пошуку шляху до миру.

Таку заяву він зробив після свого переобрання Федеральними зборами, повідомляє Deutsche Welle.

"Я звертаюся до президента Путіна. Послабте петлю на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир в Європі", - сказав Штайнмаєр.

Також президент Німеччини поклав на РФ відповідальність за нестабільну ситуацію в Європі.

"Ми знаходимося в небезпеці, пов'язаній з можливістю військового конфлікту, війни в Східній Європі. Відповідальність за це несе Росія", - додав він.

Президент Німеччини наголосив, що збільшення чисельності російських військ біля кордонів України - це "загроза" і інакше витлумачити не можна.

За його словами, Україна має право на життя без страху і погроз і право на самовизначення і суверенітет.

Тим, хто спробує це зруйнувати, Штайнмаєр пообіцяв "рішучу відповідь".

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок і канцлер Олаф Шольц заявляли, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв про намір продовжувати переконувати Німеччину надати згоду на постачання в Україну військової допомоги.

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