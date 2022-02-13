На підтримку чинного глави держави Штайнмаєра виступали всі найбільші партії Німеччини.

Франк-Вальтер Штайнмаєр переобраний на пост президента ФРН на другий термін.

Як пише DW, сьогодні, 13 лютого, за його кандидатуру проголосувала переважна кількість членів Федеральних зборів, які збираються спеціально для виборів глави держави.

На підтримку політика були віддані 1045 з 1425 поданих і визнаних дійсними голосів, 86 членів зборів утрималися, 294 людини проголосували за інших кандидатів.

Зазначається, що 66-річний Штайнмаєр здобув перемогу вже в першому турі, його підтримували всі найбільші політичні сили - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), "Союз 90/"зелені" і вільна демократична партія (ВДП), а також консервативний блок ХДС/ХСС. Всі разом ці партії володіють більшістю у федеральних зборах.

Федеральні збори, що скликаються виключно для того, щоб обрати нового президента, складається на одну половину з депутатів Бундестагу, а на другу - з вибірників, відряджених до Берліна всіма 16 земельними парламентами (ландтагами). Це можуть бути як місцеві депутати і політики локального рівня, так і відомі люди з інших областей: громадські діячі, спортсмени, музиканти тощо.

Крім Штайнмаєра у виборах брали участь ще три кандидати: медик з Майнца Герхард Траберт (Gerhard Trabert), якого висунула Ліва партія (він отримав 96 голосів), економіст Макс Отте (Max Otte) від "Альтернативи для Німеччини" (140 голосів) і астрофізик Штефані Гебауер (Stefanie Gebauer) від партії "Вільні виборці" (58 голосів).

Штайнмаєр, який є вихідцем з робочої сім'ї, в політиці майже 25 років.

З 2005 року Штайнмаєр займав пост міністра закордонних справ Німеччини в коаліційному уряді ХДС/ХСС і СДПН. У 2007 року вступив на посаду віце-канцлера ФР. Після парламентських виборів 2009 року був головою фракції СДПН у Бундестазі. А після парламентських виборів 2013 року знову очолював Міністерство закордонних справ ФРН. У 2017 був обраний федеральним президентом Німеччини, змінивши на цій посаді Йоахіма Гаука (Joachim Gauck).

Президентом ФРН може стати будь-який громадянин Німеччини, який досяг 40-річного віку і володіє виборчим правом. Президента обирають на п'ять років, переобиратися на цей пост можна всього один раз.

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