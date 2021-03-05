Дипломати наголосили на важливості забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, що отримують призначення в судовій системі.

Посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) закликають майбутній з'їзд суддів України, який відбудеться 9-11 березня, відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному Twitter-акаунті головування Британії у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.

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Зокрема, посли G7 сьогодні зустрілися з головами Верховного суду та Ради суддів.

"Посли підкреслили прагнення G7 допомогти Україні у проведенні судової реформи, яка забезпечить неупереджене, незалежне, професійне, підзвітне і справедливе правосуддя для всіх українців", - сказано у повідомленні.

"Найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, що отримують призначення в судовій системі. З цією метою посли закликали з'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих і заслуговуючих на довіру процесів відбору", - наголошується у повідомленні.

Раніше Європейський Союз рекомендував відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на з'їзді суддів до ухвалення реформи ВРП.

Як повідомляв УНІАН, місце проведення XVIII з'їзду суддів 9-11 березня змінено з міркувань безпеки, за рекомендацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. З'їзд відбудеться у приміщенні "Президент Готелю", а не в Міжнародному центрі культури та мистецтв Федерації профспілок України, як планували раніше.

27 лютого організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка анонсували наступну акцію 9 березня, бо на цю дату запланований з'їзд суддів. Активісти вимагали встановлення цивілізованої системи правосуддя в Україні.

24 лютого голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас наполягав на необхідності термінового реформування процесу відбору і перевірки Вищої ради правосуддя.

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Автор: Віталій Саєнко