Його призначено послом у Чехії.

Президент України Володимир Зеленський призначив українського дипломата Василя Зварича послом у Чехії.

У п'ятницю, 21 червня, на сайті президента було опубліковано укази про звільнення Зварича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла в Республіці Польща та призначення його послом у Чеській Республіці. Про причини такого рішення не повідомляється.

Також на сайті можна побачити Указ президента про призначення Івана Довганича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ірак. З 2006 по 2008 рік він обіймав посаду Тимчасового повіреного у справах України в Іраку. Згодом був послом України у В'єтнамі та Королівстві Камбоджа.

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Що відомо про Василя Зварича

Дипломат працював у Міністерстві закордонних справ з 1999 року. У 2001-2004 роках він обіймав посадку аташе, третього секретаря Посольства України в Туреччині, у 2007-2010 роках - у Польщі.

Також Зварич був радником Посольства України у Сполучених Штатах Америки, заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС та радником-посланником Посольства України у Польщі.

З вересня 2020 по червень 2022 року працював директором Другого територіального департаменту МЗС. 8 лютого 2022 року Зварича призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України в Польщі.

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