Зварич наголосив, що Україна використає кожну можливість для перемоги у війні.

Посол України в Польщі Василь Зварич прокоментував ініціативу Міністерства закордонних справ України щодо припинення надання консульських послуг для українських чоловіків за кордоном.

Як пише видання Wiadomosci, Зварич в ефірі TVN24 підкреслив, Україна використає кожну можливість для перемоги у війні.

"Мобілізація не є чимось новим під час війни. Очевидно, що нам потрібні люди. Йдеться про дві речі: справедливість і обов'язок. Справедливість по відношенню до тих солдатів, які сидять в окопах і вони повинні знати, що у них буде перепочинок. Що буде ротація", - сказав він.

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Крім того, за словами Зварича, що обов'язок перед Батьківщиною має кожен громадянин, незалежно від того, де він зараз живе.

Він визнав, що дані про те, скільки українців призовного віку перебуває за кордоном, є лише приблизними. Він запевнив, що ведеться робота над тим, щоб чоловіки, яких Київ хоче порахувати, могли заповнити дані в системі призову дистанційно, щоб їм не довелося їхати на батьківщину.

Дипломат підкреслив, що рішення про спробу завезення призовників в країну ще не прийнято і його слід очікувати лише найближчим часом.

Зварича також запитали про негативні коментарі українців, які проживають у Польщі, щодо нового закону.

"Я вважаю, що ми не повинні зосереджуватися на негативних голосах, а дивитися на героїчну поведінку тих, хто залишився захищати країну", - оцінив посол.

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

Нагадаэмо, 23 квітня набуло чинності припинення консульських послуг для громадян України, які перебувають в інших країнах.

У Міністерстві закордонних справ назвали цей захід "відновленням справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

У Варшаві після призупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном декілька сотень обурених українців заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" з вимогою повернути їм паспорти.

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