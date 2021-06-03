За словами дипломата, Путін недооцінив оборонні можливості України і "поламав собі на цьому зуби".

Російський президент Володимир Путін прагне знищити незалежну українську державу, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Відповідну заяву дипломат зробив в інтерв’ю журналу .loyal, відповідаючи на питання про наміри російського лідера. Переклад інтерв'ю оприлюднило Посольство України в Німеччині.

«Його [Путіна] план, як і раніше, полягає у знищенні України як незалежної держави. Це і є його божевільна ціль. Прозахідний та демократичний розвиток моєї батьківщини для Путіна – це наче більмо на оці, тому що це загрожує його тоталітарному та корупційному режиму», - пояснив Мельник.

За словами посла, українська армія у багатьох аспектах суттєво поступається російській – як кількісно, так і якісно. Однак Путін недооцінив оборонні можливості України, і «поламав собі на цьому зуби».

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Він також наголосив, що Україна може досягти безпеки лише тоді, коли стане членом оборонного військового альянсу - такого як НАТО.

В інтерв’ю Мельник також заявив, що відновлення Україною ядерного статусу наразі не стоїть в Києві на порядку денному. Втім більшість населення нині розглядає відмову України від ядерного арсеналу як рокову помилку.

При тому в квітні Мельник закликав Захід якомога швидше взяти Україну в НАТО, адже в іншому разі Києву доведеться розглянути питання відновлення свого ядерного статусу.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив за підписання з США та Євросоюзом плану "Б" для України, який би надавав військові гарантії безпеки до вступу країни в НАТО та охоплював питання як відновлення територіальної цілісності, так і забезпечення енергетичної безпеки нашої державию

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Автор: Дмитро Захаров