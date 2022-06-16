Вашингтон, Лондон, Париж як постійні члени Ради Безпеки не готові вести мову про виключення Російської Федерації з її складу.

Головний аргумент - чому світ не виключає Російську Федерацію з ООН - це наявність у неї ядерної зброї.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ядерна тема і те, що Росія має ядерну зброю є єдиною причиною чому всі тридцять років світ закривав очі на її дії.

"Це є причиною, чому на сьогоднішній день ані Вашингтон, ані Лондон, ані Париж як постійні члени Ради Безпеки не готові вести мову про виключення Російської Федерації із складу Ради Безпеки", - сказав Кислиця.

Він також додав, що "в тій системі лише Путін приймає рішення, і він не готовий піти на самогубство. Бо застосування ядерної зброї, навіть тактичної ядерної зброї буде самогубством".

"Я належу до того кола людей, які вважають, що він не буде цього робити, тому що його імідж "сильної" людини не відповідає дійсності. Він насправді дуже слабка людина, яка не може закінчити життя самогубством", - зазначив Кислиця.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визнав нездатність Ради Безпеки цієї організації запобігти війні Росії проти України і зупинити її.

"Рада Безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні і зупинити її. Це стало причиною масового розчарування, фрустрації і гніву. Але кожен представник і представниця ООН працюють щодня для українців, пліч-о-пліч з українськими організаціями", - заявив він.

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