Уточнюється, що поточний стан об'єктів непридатний для використання, проте ймовірно, що там збираються почати ремонт.

На півдні Білорусі зафіксували підозрілу активність з "інспекцією" покинутого 369-го ракетного полку. Раніше там могла розміщуватися ядерна зброя.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", який стежить за пересуванням ворожої техніки по території Білорусі, сповіщає про запуски ракет і т.п.

Так, вчора, 12 червня, в районі обіду був зафіксований приліт вертольота Мі-8 ВПС РБ в район села Черетянка Гомельської області. Біля цього населеного пункту з 1959 по 1996 рік дислокувався полк ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

У цьому ракетному полку могли зберігати ядерні ракети

У мережі можна знайти дуже мало фото цього місця. Станом на 2017-й рік, вся інфраструктура (в т.ч. платформа для розвантаження ядерних ракет, залізниця, котельні, казарми і склади) знаходилися в повністю непридатному стані.

Раніше до складу полку входили два дивізіони з сумарно 8-ма одиницями пускових установок для балістичних ракет наземного базування Р-12 (SS-4), ракетний комплекс РСД-10 Піонер і РТ-2пм Тополя.

Крім того, судячи з того, що на території полку знаходилася платформа для розвантаження ядерних ракет, то можна сказати, що ядерні боєголовки там також були присутні.

Як уточнює джерело, поточний стан об'єктів непридатний бодай для якогось використання, проте ймовірно, що там збираються почати ремонт.

Підозріла активність в Білорусі:

Останнім часом все більше з'являється інформації про загрозу нападу ЗС Білорусі. Зокрема, так звана "раптова перевірка" білоруської армії почалася ще на початку травня, кілька разів продовжувалася і поки не збирається завершуватися.

Разом з тим, за словами радника глави МВС Віктора Андрусіва, техніка біля українського кордону та імітація якихось дій насправді не схожа на сили, з якими можна вторгнутися.

"Ми повинні залишати фактор, що вони можуть "утнути якусь маячню", але для Білорусі це було б черговою катастрофою" – зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: