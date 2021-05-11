Президент Володимир Зеленський вважає, що нещодавній візит до України держсекретаря США Ентоні Блінкена був не випадковим у цьому контексті.

Президент України Володимир Зеленський очікує отримати "потужний сигнал" від країн НАТО за результатами саміту Альянсу, що відбудеться у червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" у Києві, відповідаючи на запитання про те, чого очікувати Україні за результатами саміту НАТО.

"Я думаю, що ми будемо з вами очікувати і будемо бачити потужний сигнал від країн Альянсу. Ми це бачимо... Перший офіційний візит державного секретаря Сполучених Штатів був саме в Україну. Я думаю, що це все не випадкові речі", - сказав президент.

Цьогорічний саміт НАТО і Україна

Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що офіційних представників України нібито не запросили для участі у цьогорічному саміті Альянсу, який відбудеться у Брюсселі 14 червня.

У коментарі УНІАН офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі повідомив, що порядок денний і формат саміту буде оприлюднений ближче до 14 червня. За його словами, в основі порядку денного цьогорічного саміту буде стратегія "НАТО-2030".

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що формат участі країн-партнерів у саміті НАТО, й зокрема України, ще визначається.

Зеленський висловлював сподівання, що на саміті НАТО у червні розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

8 травня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у коментарі УНІАН заявив, що українська дипломатія продовжує переговори з партнерами по НАТО, щоб забезпечити врахування інтересів Києва у підсумковому рішенні саміту організації, запланованому на 14 червня.

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Автор: Тетяна Поляковська