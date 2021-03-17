Для прикладу спікер навів ситуацію із розглядом поправок до законопроекту про ринок землі.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не виключає можливості проведення позачергових засідань парламенту в разі необхідності ухвалення важливих законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю одному з телеканалів.

За його словами, викликає здивування ситуація, «коли зараз деякі фракції наполягають на розгляді своїх поправок до законопроекту про ринок землі». Разумков нагадав, що цей проект закону вже розглядався в парламенті, але був відправлений на доопрацювання.

Спікер зауважив, що тоді розгляд даного законопроекту в другому читанні зайняв не більше півтори години, а тепер він вже триває два дні. Тому він висловив сумнів, що до кінця цього тижня буде завершено розгляд поправок.

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Разумков наголосив, що якщо буде необхідність, то у парламенту є інші механізми для розблокування роботи.

«Є механізм позачергових засідань, і якщо ми будемо бачити важливий законопроект, який необхідно прийняти для того, щоб змінити ситуацію або в боротьбі з коронавірусом, або з приводу якихось інших важливих аспектів існування держави, то парламент застосує цей механізм, і достатньо швидко ми зможемо це розглянути», - пояснив голова Верховної Ради.

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Автор: Надя Пришляк