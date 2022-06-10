У Франції вивчають можливість передачі Україні додатково шести нових САУ Caesar.

Президент Франції Еммануель Макрон може наступного тижня відвідати Київ.

Про це пише газета Le Figaro.

Як повідомлялося, у Франції вивчають можливість передачі Україні додатково шести нових САУ Caesar. ЗМІ припускають, що про передачу другої партії Макрон, можливо, оголосить під час свого візиту до України.

До війни французька армія мала всього 76 САУ Caesar. Якщо Україні передадуть ще 6 машин, постачання становитиме 16% від усіх французьких "Цезарів".

Як повідомляв УНІАН, Франція вже передавала Україні САУ Caesar. ВСУ раніше продемонстрували, як самохідні гаубиці Caesar б'ють російських окупантів на фронті.

Довідка УНІАН. Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

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