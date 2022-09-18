Вона зазначила, що масові поховання - це воєнні злочини росіян.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала воєнними злочинами та засудила звірства російських військових, скоєні у звільненому Ізюмі Харківської області.

Вона зазначила, що винні у цих злочинах мають бути покарані.

"Я рішуче засуджую звірства, здійснені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці військові злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Зурабішвілі у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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