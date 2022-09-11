Левітс наголосив, що партнери не повинні підштовхувати Київ до якихось перемовин чи компромісу з Кремлем.

Україна після перемоги у війні з Росією стане однією з найпотужніших націй і важливою складовою європейської спільноти.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES). При цьому він додав, що свій внесок у цю перемогу має зробити і Європа.

Левітс зауважив, що майбутній мир має бути укладений лише на умовах України та ґрунтуватися на міжнародному праві.

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"Я цілковито переконаний, що після війни, після української перемоги, Україна стане однією з найпотужніших європейських націй. Ми маємо підтримати Україну, зробити свій внесок в перемогу. Це наш спільний тягар", – наголосив латвійський президент.

Він також підкреслив, що міцний і тривалий мир може настати тільки, ґрунтуючись на міжнародно визнаних цінностях і правах. Тому Левітс наголосив, що партнери не повинні підштовхувати Київ до якихось перемовин чи компромісу з Москвою.

"Я б не підтримував реальну політику в поганому розумінні, тобто політику капітулянства, поразки. Тому, що вона не веде до справжнього миру", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня латвійський президент Егілс Левітс заявив, що росіянам, які підтримують війну РФ проти української держави, загрожує позбавлення громадянства Латвії.

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