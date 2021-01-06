Держсекретар США визнав, що не вдалося досягти значного прогресу у питанні припинення війни на Донбасі.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео висловив жаль у зв'язку з відсутністю більшого прогресу в урегулюванні ситуації на Донбасі.

Як повідомляється на сайті Держдепартаменту США, про це Помпео сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Читайте такожПутін і Меркель обговорили нормандський процес і спільне виробництво вакциниНа питання, чи має він надію, що Росія виведе війська зі сходу України та поверне Крим, Помпео відповів, що ситуація "дуже заморожена".

"Росіяни двічі укладали угоди, які не виконували. Я шкодую через це. Ми продовжували робити те, що є правильним для українського народу, - чи це стосувалося наших зусиль з метою зупинити будівництво "Північного потоку-2", чи це стосувалося рішення президента надати летальне оборонне обладнання для українців (те, що попередня адміністрація постійно відмовлялася робити)", - сказав Помпео.

"Ми зробили правильні речі для них (українців), і ми намагалися посилити потенціал для українського уряду захищати себе від загроз, що надходили з Росії. Одночасно від воєнних загроз, інформаційних загроз, загроз у середині України та енергетичних загроз", - додав він.

"Ми зробили усі ті речі, проте у південно-східній Україні досі триває конфлікт... Ми не досягли значного прогресу, як і європейці теж не досягли значного прогресу у їхніх дипломатичних зусиллях. Мені шкода. Я бажаю, аби ми упродовж нашого часу (перебування при владі - УНІАН) досягли більшого прогресу", - наголосив Помпео.

Новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко