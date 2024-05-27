За пропозицією Чеської Республіки до санкційного списку внесено три особи, які працюють на кремлівський режим.

За пропозицією Чеської Республіки до санкційного списку Європейського союзу внесено три особи, які працюють на кремлівський режим. Зокрема, мова йде про колишнього народного депутата України Віктора Медведчука та пропагандиста Артема Марчевського. Також обмеження стосуються проекту Voice of Europe. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі Х.

У березні Медведчук, Марчевський та Voice of Europe, який спецслужби Чехії та низки інших країн ЄС вважають інструментом російської пропаганди, були включені до національного чеського списку санкцій. Тепер вказані санкції поширяться на весь Євросоюз, пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що санкції передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд до країн ЄС. Медведчук, якого називають діячем, близьким до Володимира Путіна, зараз живе у Росії. Марчевський після включення до чеського списку санкцій поїхав до сусідньої Словаччини, де як громадянин України отримав статус тимчасового захисту.

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У березні чеські спецслужби повідомили про розкриття мережі, спрямованої на дезінформацію і спробу вплинути на майбутні в червні вибори до Європарламенту. Ключову роль у цій мережі, як стверджується, відігравав Voice of Europe, що належить однойменній зареєстрованій у Празі компанії. Чеські спецслужби стверджують, що фінансує проект Медведчук, а керує ним Марчевський.

Проросійський Медведчук

Раніше УНІАН писав, що Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроекту "Другая Украина". Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

Медведчук також вибудовував дуже давно інфраструктуру впливу в Україні через створення юридичних фірм, залучення великої кількості юристів для просування вигідних РФ рішень. Зокрема, зараз дійсно багато юристів виходять у медійне поле, пропонуючи свої послуги і даючи поради, як правильно ухилятися.

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