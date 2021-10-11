Фрагмент діалогу з телефонним "терористом" вже є у розпорядженні УНІАН.

Хлопець з Миколаєва телефоном погрожував народному депутату від "Слуги народу" Василю Вірастюку вбивством. Молодик казав, що він прийшов "по душу" політика з пекла.

У повідомленні на сторінці поліції Києва у Facebook зазначається, що сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що нардепу надійшов телефонний дзвінок з погрозами.

"У ході проведення оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв. Тож цю інформацію столичні правоохоронці передали колегам із Миколаївщини, які доставили його для надання пояснень до відділу поліції. Зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження", - розповіли у поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії.

Читайте такожМедведчуку вручили клопотання про арешт та заставу в мільярд гривеньВодночас у коментарі УНІАН прес-секретар Вірастюка Руслана Данилів повідомила, що йдеться про погрози саме депутату. Ситуація трапилася напередодні увечері. У своїх погрозах хлопець, зокрема, казав, що прийшов "по душу" Вірастюка з пекла, а також вживав нецензурну лексику.

"Його оперативно встановили. Відразу ж визначили, що це з Миколаївщини був хлопчина. Сказали, що він психічно нездоровий. І в принципі, зважаючи на весняно-осінню пору загострень саме таких хвороб, то, вочевидь, швидше за все, це така історія", - сказала Данилів.

10 жовтня 2021 року о 20:11 год народному депутатові Василю Вірастюку зателефонував невідомий (за голосом - молодий чоловік, віком в межах 30-ти років).

Дзвінок тривав 31 сек:

- Алло, это Василий!?

- Хто це?

- Привет, братишка! Ты что ещё не понял? Это мы - из ада! За твоей душой придём!

- Ви хто? Назвіться, будь ласка.

_ Да, ты моему не понял. Мы обязательно придём за твоей душой. Тебе пи*да!

Після цих слів Вірастюк поклав слухавку. А його дружина одразу викликала поліцію і депутат розповів усі деталі поліцейським. Нардеп може пов'язати цей дзвінок, вочевидь, лише із його політичною діяльністю. Бо за всю спортивну кар'єру подібного не було.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що колега нардепа Полякова, якого сьогодні поховали, розповів, чи отримував померлий погрози та чи скаржився на здоров'я.

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Автор: Таня Поляковська