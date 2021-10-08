Співголова групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко не виключає, що робота могла відбитися на стані здоров'я Антона Полякова.

Співголові групи "Партія "За майбутнє" Тарасу Батенку не відомо, чи отримував померлий член їхньої групи Антон Поляков погрози, а на здоров'я він не скаржився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Батенко розповів у коментарі журналістам.

"Для нас це трагедія... Для мене особисто Антон Поляков був товаришем і другом. Для всіх нас, нашої депутатської групи "За майбутнє". Вчора ми останній раз побачилися з ним о 5-й вечора, коли завершилося позачергове сесійне засідання, яке було успішно провалене другий раз", - сказав він.

Читайте такожЗа кілька днів до смерті Поляков давав у НАБУ свідчення щодо "конвертів" у Раді

Батенко додав, що Поляков "збирав голоси на це засідання три місяці".

"Поставили на голосування питання одне - провалене було. Друге не ставили, тому що, очевидно, було б провалене. Перед тим було ще одне позачергове засідання, яке було провалене, - по тарифах. Оце все назбирувалося: ця емоція, нерви", - сказав депутат і додав, що Поляков був правдолюбом і боровся за "чистоту політики".

На запитання, чи надходили Полякову погрози останнім часом, Батенко зазначив: "Я не знаю. Я думаю, що це слідство має цим займатися. У мене такої інформації немає".

Також на запитання щодо стану здоров'я Полякова, парламентар розповів: "Він не жалівся ніколи на стан здоров'я. Емоція завжди проявлялася, він активний був як парламентар. І постійно емоційно виступав з трибуни... Очевидно, що це так само відкладалося".

Крім того, на запитання, чи може бути смерть Полякова пов'язана з політикою, Батенко сказав: "Я думаю, що наклалися ті голосування, наклалися емоції, які були в залі. І це все відобразилося на його стані здоров'я".

На уточнення, чи, на його думку, смерть Полякова була природною, Батенко наголосив, що висновки мають робити лікарі.

Смерть нардепа Антона Полякова

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим в Києві. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті політика - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Подробиці смерті нардепа Полякова вже розповіли в поліції.

За даними Київської міської прокуратури, за результатами розтину смерть народного депутата Антона Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Раніше у соцмережах про смерть народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова написали відкликаний напередодні з посади голови парламенту Дмитро Разумков та депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина. За словами Гришиної, Полякову стало погано в таксі.

Автор: Таня Поляковська