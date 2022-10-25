Ріші Сунак є третім головою британського уряду цього року, і наймолодшим прем'єром за два століття.

Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Великої Британии після того, як король Чарльз III запросив його сформувати новий уряд.

Як повідомляє BBC, Сунак є третім головою британського уряду цього року, і наймолодшим прем'єром за два століття.

Як пише Reuters, перед Сунаком стоїть величезне завдання з подолання зростаючій економічній кризі й об'єднання глибоко розділеної країни.

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Сунаку, який є однією з найбагатших людей у британському парламенті, доведеться знайти шляхи для значого зменшення державних видатків, щоб закрити "діру" в 40 млрд доларів, викликану економічним спадом, більш високою вартістю позик і шестимісячною програмою підтримки на оплату рахунків населення за електроенергію.

Він також стикнеться з падінням популярності правлячої Консервативної партії.

Зміна уряду у Великій Британії - що передувало

Борис Джонсон став 77-м прем'єром Великої Британії у липні 2019 року після перемоги на виборах голови Консервативної партії. Він надавав підтримку Україні, а також закликав інші країни не йти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну. За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Джонсон тричі приїздив до Києва. Під час останнього візиту президент Володимир Зеленський вручив йому орден Свободи.

7 липня 2022 року Борис Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем'єра. Причиною, через яку була ініційована відставка Джонсона, став секс-скандал. Так, заступник голови консерваторів Кріс Пінчер чіплявся до колег по парламенту і, будучи п'яним, домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду. З цієї причини незадовго до відставки Джонсона з його уряду пішли канцлер казначейства Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра з 6 вересня змінила Ліз Трасс, яка в кабінеті Джонсона очолювала Міністерство закордонних справ. У передвиборній кампанії Трасс обіцяла забезпечити Путіну поразку в Україні. У квітні вона виголосила доктрину нового світу.

Після обрання Елізабет Трасс прем'єром політика щодо України в Британії не змінилася. Трасс підкреслила, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.

Але незабаром Трасс піддалася критиці через своїх податкові ініціативи, їй довелося змінити міністра фінансів і відмовитися від заявлених бюджетних планів. 23 вересня публікація нового проекту бюджету переполошила фінансові ринки.

18 жовтня стало відомо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес і один з його заступників Джеймс Гіппі заявили, що підуть у відставку. Таке рішення могло бути прийнято, якщо Ліз Трасс не виконала б свою передвиборчу обіцянку витратити 3% ВВП на оборону до 2030 року.

Вже 20 жовтня, після всього 45 днів перебування на посаді, Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Сьогодні, 25 жовтня, вона офіційно перестала бути прем'єр-міністром після аудієнції з королем Чарльзом III.

Офіційно про намір балотуватися оголосили лідерка палати громад Пенні Мордонт і колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

22 жовтня ЗМІ повідомляли, що Джонсону вдалося отримати підтримку понад 100 депутатів, щоб знову взяти участь у передвиборній гонці за посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Але вже наступного дня Джонсон оголосив, що не висуватиме своєї кандидатури.

Пізніше з гонки за лідерство в Консервативній партії і посаду прем'єр-міністра вибула Пенні Мордонт, не здобувши підтримки щонайменше 100 депутатів. Таким чином Ріші Сунак став єдиним претендентом.

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