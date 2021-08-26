Програму візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки ще остаточно не фіналізовано.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНІАН.
"Програма перебуває на стадії фіналізації. Поки що у тому проекті, який у нас є станом на зараз, мені все подобається. Ми отримаємо те, що хотіли. Що стосується енергетичного порядку денного, то він безумовно буде одним з ключових, і дуже допоміг той факт, що на "Кримській платформі" Сполучені Штати були представлені міністром енергетики", - сказав Кулеба.
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Візит Зеленського до США
У Вашингтоні зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена перенесено на один день - на 31 серпня. Спочатку зустріч Зеленського і Байдена у Білому домі планувалася на 30 серпня.
Зеленський в рамках візиту до США має намір звернутися 31 серпня до Байдена з приводу розбудови і посилення флоту України.
Також президент України має намір відвідати штат Каліфорнія. Зокрема, глава держави має намір створити нові можливості для взаємодії України і США у сферах IT-технологій і у космічній індустрії.
Водночас обізнані джерела УНІАН у дипломатичних колах повідомили, що планується виступ Зеленського у Стенфордському університеті. Також наразі відбувається процес погодження зустрічі з підприємцем, бізнес-магнатом, винахідником і засновником SpaceX Ілоном Маском. Ще має відбутися зустріч з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.