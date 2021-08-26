Голова МЗС висловив задоволення тією програмою візиту, яка погоджена на цей момент.

Програму візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки ще остаточно не фіналізовано.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Програма перебуває на стадії фіналізації. Поки що у тому проекті, який у нас є станом на зараз, мені все подобається. Ми отримаємо те, що хотіли. Що стосується енергетичного порядку денного, то він безумовно буде одним з ключових, і дуже допоміг той факт, що на "Кримській платформі" Сполучені Штати були представлені міністром енергетики", - сказав Кулеба.

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Візит Зеленського до США

У Вашингтоні зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена перенесено на один день - на 31 серпня. Спочатку зустріч Зеленського і Байдена у Білому домі планувалася на 30 серпня.

Зеленський в рамках візиту до США має намір звернутися 31 серпня до Байдена з приводу розбудови і посилення флоту України.

Також президент України має намір відвідати штат Каліфорнія. Зокрема, глава держави має намір створити нові можливості для взаємодії України і США у сферах IT-технологій і у космічній індустрії.

Водночас обізнані джерела УНІАН у дипломатичних колах повідомили, що планується виступ Зеленського у Стенфордському університеті. Також наразі відбувається процес погодження зустрічі з підприємцем, бізнес-магнатом, винахідником і засновником SpaceX Ілоном Маском. Ще має відбутися зустріч з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.

Автор: Віталій Саєнко