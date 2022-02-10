Він назвав ситуацію у світі "все більш турбулентною та напруженою".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація у світі стає "все більш турбулентною та напруженою", а також зауважив, що має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених так званих "гарантій безпеки".

Про це йдеться на сайті Кремля.

"Ситуація у світі стає все більш турбулентною та напруженою. Це, безумовно, вимагає додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам, що насамперед - домагаючись отримання від США та їхніх НАТОвських союзників вичерпних, юридично закріплених гарантій безпеки нашої країни", - заявив Путін.

Читайте також В НАТО відреагували на спільну заяву Росії та Китаю про "гарантії безпеки" Ультиматум Кремля щодо невступу України в НАТО

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

26 січня американський посол Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь на пропозицію Москви про "гарантії безпеки". Блінкен заявив, що у цьому документі США висловили занепокоєння у зв’язку з її діями.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: