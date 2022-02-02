Росія називає своїми "червоними лініями" вступ України до НАТО.

Іспанська газета El País опублікувала в середу реакцію США і НАТО на "гарантії безпеки" Росії. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати відхиляють претензії Москви щодо принципу "відкритих дверей" НАТО у Європі, проте інших подробиць не повідомив.

Опубліковані газетою документи показують, що Вашингтон відмовився підписувати двосторонній договір про безпеку у Європі з урядом Путіна, а також відмовив Кремлю щодо гарантій невступу України в Альянс, цитує публікацію HuffPost.

Водночас США виступають за дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні і пропонують Путіну переговори щодо роззброєння та заходів безпеки й співробітництва у Європі з НАТО, успіх якого обумовлює початок деескалації російської військової загрози Україні.

"Враховуючи масштабне, одностороннє і невиправдане розгортання військ в Україні та Білорусі, і навколо них, ми закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію перевіреним чином", - цитує HuffPost реакцію НАТО.

— EL PAÍS (@el_pais) February 1, 2022

Прогрес з питань роззброєння і заходів довіри може відбутися тільки в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України, попередили у Байдена.

Однак відповідь Білого дому і НАТО різняться. Газета El País пояснює, що йдеться про готовність Вашингтону обговорювати концепцію "неподільності безпеки" (Безпека усіх членів Альянсу неподільна: напад на одного – це напад на усіх. – Ред.), яку ОБСЄ схвалила у 2010 році. Москва додала її у перший пункт свого "проекту договору" з твердженням, що вступ України до НАТО якось вплине на безпеку Росії.

США не поділяють думку Кремля і вказують, що концепцію неподільності безпеки "не можна розглядати відірвано". Проте Сполучені Штати готові звернутися до "відповідних інтерпретацій": "США і Росія також підтвердили невід’ємне право кожної держави вільно обирати чи змінювати свої механізми безпеки, зокрема договори і союзи".

Деталі

Згідно з цитованим документом, США готові до діалогу з Росією щодо питань контролю за озброєнням у сфері ракет середньої і малої дальності. Крім того, Вашингтон згоден обговорити взаємні зобов’язання з обмеження розгортання наступальних ракетних систем і сил в Україні.

Також у НАТО вирішили утриматися від розміщення ядерної зброї у Східній Європі і розглянути додаткові заходи з попередження інцидентів з Росією у морі та в повітрі.

Вашингтон готовий обговорювати з Москвою нерозміщення крилатих ракет "Томагавк" у Румунії та в Польщі.

Своєю чергою, в Альянсі підкреслили, що не хочуть конфронтації, але не підуть на компроміс з основних питань. Подальше посилення загроз або агресії проти України змусять Захід посилити свою "оборонну позицію".

Наразі офіційної відповіді від Росії на ці документи немає.

Що передувало

26 січня посол США Джон Салліван передав міністерству закордонних справ РФ пропозиції США на поставлені Кремлем "гарантії безпеки" по Україні й НАТО. Це ж зробив й Альянс.

Держсекретар США Ентоні Блінкен згодом додав, що Вашингтон не публікуватиме текст пропозицій і просить Москву утриматись від такої публікації.

При цьому він наголосив, що відповідь США була узгоджена з ЄС та Україною.

Цьому передувала серія зустрічей між представниками РФ та НАТО з приводу політики членства в організації Північноатлантичного договору.

За результатами переговорів у січні члени НАТО відхилили ультиматум Кремля.

Тим часом США та ЄС працюють над інструментами впливу на РФ, яка зосередила довкола України 100-тисячне військо і, за оцінкою розвідок, може спробувати піти на новий наступ у лютому 2022 року.

Водночас російські посадовці публічно погрожують "тяжким сюжетом" для Європи у разі незадоволення їхніх "гарантій".

Володимир Путін називав вступ України до НАТО "червоними лініями", бо це, на його думку, може загрожувати нацбезпеці Росії. Хоча у ЄС та США неодноразово наголошували, що Київ не становить загрози РФ, і закликали Москву до деескалації.