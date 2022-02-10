Кнайсль зазначила, що переглянула виступ Путіна на Мюнхенській конференції і зрозуміла, що воно багато чого пояснює.

Колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка запам’яталась громадськості танцями з російським президентом, очікувано виступила на підтримку політики Путіна на тлі його дестабілізаційних дій на кордоні з Україною.

У коментарі пропагандистам з РИА Новости Кнайсль заявила, що Путін мав рацію у Мюнхенській промові 2007 року, коли стверджував про однополярність сучасного світу.

"В той час говорили про холодну війну, яка невдовзі розпочнеться, до початку війни у Грузії, так що промова звучала фактично у проміжній фазі. Про деякі речі, можливо, краще судити 15 років потому, і я дійшла висновку, що президент Путін тоді мав рацію у своїх словах і у своїх попередженнях", - сказала колишня дипломатка.

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Вона вважає, що після Мюнхенської промови 2007 року ситуація у світі більше загострилась, в тому числі нібито через відсутність протягом останніх 15 років активності з боку західних держав.

Кнайсль зазначила, що переглянула виступ Путіна і зрозуміла, що воно багато пояснює: "Я сказала б, що насправді про все, про що говорив тоді Путін, доводиться констатувати, що, по-перше, він, на жаль, був правий, по-друге, на жаль, відтоді стало гірше і складніше", - відповіла Кнайсль.

У 2018 році Кнайсль, яка тоді ще працювала у МЗС Австрії, запам’яталась своїми танцями з Путіним, якого запросила у ролі гостя на своє весілля.

Після цього кар’єра австрійської дипломатки у Росії стрімко пішла вгору. Спершу Кнайсль обмежувалася співпрацею з кремлівськими пропагандистами із Russia Today, проте невдовзі увійшла до ради директорів "Роснафти".

Як писав УНІАН, колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера висунули кандидатом у раду директорів російського газового монополіста "Газпром". Він очолює комітет акціонерів компанії "Північний потік-2" й лобіює газові інтереси РФ у Європі.

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