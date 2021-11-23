Будинок розміщений посеред заповідної зони. У декларації немає ні будинку, ні витрат на його купівлю або оренду.

Депутат ОПЗЖ Ілля Кива, імовірно, не задекларував маєток, у якому проживає, під Києвом.

Про це йдеться у новому сюжеті Bihus.info.

Журналісти наголосили, що дізналися про маєток у Козині завдяки відео однопартійця Киви – Вадима Рабіновича. Той знімав будинок ззовні та зсередини, коли проводив "стріми" у зв’язку з обшуками у Киви минулого тижня.

Сам Ілля Кива у наступних відео, коментуючи слідчі дії прокурорів й ДБР, теж не приховував, що правоохоронці прийшли до нього за адресою місця проживання.

При цьому у декларації Іллі Киви ніякого дому немає.

"Є земельна ділянка на Полтавщині, є квартира його доньки, якою Кива нібито користується, і є "Крузак", який належить братові. Дому ніякого немає", – пояснює автор матеріалу, журналіст Данило Мокрик.

Раніше авто з Кивою зупинили на виїзді зі столиці у бік Козина, тому журналісти почали досліджувати оголошення про здачу в оренду або продаж будинків у цьому районі.

Розслідувачі порівняли фото одного з виставлених на сайтах продажу дому з відео Рабіновича, і розшукали той самий будинок Киви.

"Це будинок в Козині біля Києва. 420 метрів площі, три поверхи, 8 кімнат, басейн. Минулого року його виставили на продаж за 21 мільйон гривень або ж на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень / місяць", – розповів Мокрик.

Будинок розміщений посеред заповідної зони. У декларації немає ні будинку, ні витрат на його купівлю або оренду.

У подвір’ї журналістам вдалося зафіксувати на камери автомобілі з однаковими номерами, у яких свої відео часто знімає депутат від "ОПЗЖ", зокрема KIA.

Цей автомобіль Кивою теж не зареєстрований, а належить нібито його колишньому помічнику Олександру Даниленку.

Що передувало

Вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.

Водночас в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році. "Підстава: його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави", – сказав міністр.

15 жовтня Кива в соцмережі оприлюднив відеозвернення російською мовою і сказав, що є "лідером антифашистського руху в Україні". Кива тримав у руках автомат. Він записав звернення в річницю вбивства лідера ОУН Степана Бандери, вбитого 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. В кінці звернення Кива стріляє з автомата в повітря, а за його спиною в небо були запущені феєрверки.

Раніше в жовтні Кива записав відео, в якому на тлі державних прапорів України вітає президента РФ Володимира Путіна з днем народження і називає його "лідером нації дружнього народу".

Як стверджували в партії "УДАР Віталія Кличка", через це відео за їх заявою проти Киви відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про держзраду.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що проти Киви заведено кілька справ.

Автор: Яна Ставська