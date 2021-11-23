Депутат ОПЗЖ Ілля Кива, імовірно, не задекларував маєток, у якому проживає, під Києвом.
Про це йдеться у новому сюжеті Bihus.info.
Журналісти наголосили, що дізналися про маєток у Козині завдяки відео однопартійця Киви – Вадима Рабіновича. Той знімав будинок ззовні та зсередини, коли проводив "стріми" у зв’язку з обшуками у Киви минулого тижня.
Сам Ілля Кива у наступних відео, коментуючи слідчі дії прокурорів й ДБР, теж не приховував, що правоохоронці прийшли до нього за адресою місця проживання.
При цьому у декларації Іллі Киви ніякого дому немає.
"Є земельна ділянка на Полтавщині, є квартира його доньки, якою Кива нібито користується, і є "Крузак", який належить братові. Дому ніякого немає", – пояснює автор матеріалу, журналіст Данило Мокрик.
Раніше авто з Кивою зупинили на виїзді зі столиці у бік Козина, тому журналісти почали досліджувати оголошення про здачу в оренду або продаж будинків у цьому районі.
Розслідувачі порівняли фото одного з виставлених на сайтах продажу дому з відео Рабіновича, і розшукали той самий будинок Киви.
"Це будинок в Козині біля Києва. 420 метрів площі, три поверхи, 8 кімнат, басейн. Минулого року його виставили на продаж за 21 мільйон гривень або ж на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень / місяць", – розповів Мокрик.
Будинок розміщений посеред заповідної зони. У декларації немає ні будинку, ні витрат на його купівлю або оренду.
У подвір’ї журналістам вдалося зафіксувати на камери автомобілі з однаковими номерами, у яких свої відео часто знімає депутат від "ОПЗЖ", зокрема KIA.
Цей автомобіль Кивою теж не зареєстрований, а належить нібито його колишньому помічнику Олександру Даниленку.
Що передувало
Вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.
Водночас в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.
В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році. "Підстава: його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави", – сказав міністр.
15 жовтня Кива в соцмережі оприлюднив відеозвернення російською мовою і сказав, що є "лідером антифашистського руху в Україні". Кива тримав у руках автомат. Він записав звернення в річницю вбивства лідера ОУН Степана Бандери, вбитого 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. В кінці звернення Кива стріляє з автомата в повітря, а за його спиною в небо були запущені феєрверки.
Раніше в жовтні Кива записав відео, в якому на тлі державних прапорів України вітає президента РФ Володимира Путіна з днем народження і називає його "лідером нації дружнього народу".
Як стверджували в партії "УДАР Віталія Кличка", через це відео за їх заявою проти Киви відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про держзраду.
Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що проти Киви заведено кілька справ.