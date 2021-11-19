Водночас наразі потреби у надзвичайному стані немає.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський просить Верховну Раду бути готовою запровадити надзвичайний стан в областях на кордоні з Білоруссю через імовірний наплив нелегальних мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Монастирський сказав під час виступу у Верховній Раді на Годині запитань до уряду.

"Оцінка всього комплексу ризиків та загроз міграційної кризи спонукає до висновку: у разі необхідності Верховній Раді України потрібно бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях або в прикордонних районах у відповідних прикордонних областях", - сказав Монастирський.

Читайте такожМіграційна криза в Білорусі створена штучно, нею керують спецслужби Росії - Монастирський

Водночас, глава МВС зазначив, що наразі поки що такої потреби немає.

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону державного кордону у зв'язку з цією ситуацією. Крім того, голова МВС Денис Монастирський заявив, що в прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віталій Саєнко