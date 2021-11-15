Максимальний термін введення надзвичайного стану в Україні - 30 діб або 60 діб в окремих її місцевостях.

В Україні заговорили про можливість запровадження надзвичайного стану у прикордонних областях у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

УНІАН розповідає, що таке надзвичайний стан і які обмеження він передбачає.

Що таке надзвичайний стан

Надзвичайний стан - особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в Україні або на її окремих територіях при виникненні техногенних або природних надзвичайних ситуацій "характеру не нижче загальнодержавного рівня".

Надзвичайний стан вводиться для забезпечення безпеки й здоров'я громадян, запобігання людським і матеріальним втратам, задля відновлення правопорядку при силовій спробі захоплення держвлади й захисту конституційного ладу України.

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Хто і коли запроваджує надзвичайний стан

Надзвичайний стан в Україні або на окремих її територіях вводиться указом президента, який підлягає затвердженню Радою протягом двох днів з моменту звернення президента України.

Відповідно до статті 4 профільного закону, епідемії та панзоотії, які створюють загрозу населенню, можуть бути підставою для введення надзвичайного стану. У такому разі пропозиції про його введення президентові подає Кабмін.

Скільки триває надзвичайний стан

Максимальний термін введення надзвичайного стану в Україні - 30 діб або 60 діб в окремих її місцевостях.

У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжено президентом, але не більше ніж на 30 діб. Президентський указ про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Радою.

Які обмеження передбачає надзвичайний стан

Згідно із законодавством, режим надзвичайного стану дає підстави для запровадження низки заходів:

встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де запроваджується надзвичайний стан;

обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд;

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборони проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборони страйків;

примусового відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Нагадаємо, 14 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону заявив, що в прикордонних областях України можуть ввести надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Того ж дня у Луцьку за дорученням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів та військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій щодо додаткових заходів щодо забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону.

Читайте такожСитуація на кордоні з Білоруссю: Зеленський заявивши про "нарощування потужностей"Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні. За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі перебувають "вже близько 16 тисяч осіб - так званих біженців".

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. А Литва ввела режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю.

Європейський Союз звинувачує Лукашенка в тому, що він дозволяє ввозити мігрантів з кризових регіонів до Білорусі, а потім контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії.

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Автор: Ольга Робейко