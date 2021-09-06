Зараз до другого читання законопроекту подано понад 1,2 тисячі правок.

За словами голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, цього тижня розгляд законопроекту про олігархів не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер парламенту сказав під час брифінгу.

"На цьому тижні його не буде. Він сьогодні перебуває в комітеті. Якщо не помиляюся, 1 тис. 257 поправок до нього подано", - відповів голова ВР на запитання, коли в порядку денному можна буде побачити цей законопроект у другому читанні.

Разумков зауважив, що це велика кількість поправок і профільний комітет їх ще не розглядав.

"Я думаю, що найближчим часом він зможе розглянути. І щойно (законопроект - УНІАН) буде готовий, в межах Регламенту зможемо його розглядати у стінах Верховної Ради України, безпосередньо на пленарному засіданні", - сказав Разумков.

Також на запитання, чи зможе ВР проголосувати за цей законопроект у другому читанні, він зауважив, що зараз відповісти "достатньо важко".

"Як я вже зазначав, 1 тис. 257 поправок подані. Якщо будуть вони враховані або здебільшого враховані... То після цього теоретично це може відбутися", - сказав голова ВР.

Водночас він зауважив, що цього тижня планується розглянути законопроект про індустріальні парки, а законопроекти, які стосуються народовладдя та медіа, розглядати не планується.

Закон Зеленського про олігархів: подробиці

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки та оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, їх заноситимуть до реєстру олігархів.

Читайте такожОлігархи можуть самостійно відмовитися від своїх активів і повернути їх державі - ДаніловВідповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, (тобто олігархом) ухвалюється РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Після цього президент видає указ, і рішення остаточно набирає чинності з дня опублікування указу. Діятиме такий закон, як розраховується, 10 років.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, список олігархів не оприлюднюватиметься до ухвалення закону Верховною Радою.

Кого зможуть визнати олігархом

Згідно із законопроектом, олігархом можуть визнати людину, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

може впливати на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку;

має активи, підтверджена вартість яких перевищує мільйон прожиткових мінімумів.

Автор: Таня Поляковська