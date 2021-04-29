Передбачалася можливість застосування електрошокерів для затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить опір поліцейському.

Верховна Рада України не підтримала законопроект про додаткові підстави для застосування поліцією електрошокерів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні проекту закону України "Про внесення змін до статті 45 закону України "Про Національну поліцію" (реєстраційний номер 4375) проголосували лише 126 народних депутатів при необхідних мінімум 226.

Не підтримали депутати й направлення цього законопроекту на доопрацювання в комітетах та суб'єкту законодавчої ініціативи.

Законопроектом передбачалася можливість застосування поліцією електрошокових пристроїв для затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському.

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Депутати зазначали, що такі електрошокери могли б застосовуватися на мітингах, під час затримання за порушення правил дорожнього руху.

Також законопроектом передбачалося, що електрошокери мали б застосовуватися для затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти; затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.

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Автор: Надя Пришляк