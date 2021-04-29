Відповідні рекомендації парламенту дав комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин.

Профільний комітет Ради рекомендував парламенту за результатами першого читання ухвалити проект Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні №5109 за основу.

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Зазначається, що на засіданні комітету була озвучена публічна підтримка законопроекту від посольств Ізраїлю, Німеччини та США, а також від уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової.

"Альтернативну пропозицію Мустафи Джемілєва відправити законопроект на доопрацювання було відхилено народними депутатами", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Іван Бойко