Профільний комітет Ради рекомендував парламенту за результатами першого читання ухвалити проект Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні №5109 за основу.
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Зазначається, що на засіданні комітету була озвучена публічна підтримка законопроекту від посольств Ізраїлю, Німеччини та США, а також від уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової.
"Альтернативну пропозицію Мустафи Джемілєва відправити законопроект на доопрацювання було відхилено народними депутатами", - йдеться у повідомленні.
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