Раніше Арахамія допустив повернення Авакова в Кабмін восени.

Глава політичної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що на осінь планується низка кадрових рішень.

Про це він заявив в ефірі Україна-24.

При цьому він відмовився уточнювати, про які саме кадрові зміни йде мова.

"Ми не хочемо робити спойлер на осінь. Бо така динаміка висока у нашому політикумі. За нами слідкують різні громадські організації, і будь-яку промову, яку я кажу, вони записують, як обіцянку. А потім кажуть, що я її не виконав. Я вже слідкую за своїми обіцянками. Я точно можу пообіцяти, що буде щонайменше три-чотири кадрових рішення восени, а які – залишмо це інтригою", – відповів Арахамія.

При цьому він назвав "малоймовірною" відставку всього уряду чи прем’єр-міністра.

Читайте такожУ США пропонують перенести зустріч Байдена і Зеленського – ЗМІ"Я думаю, що точкові зміни в уряді – точно не можливі, а гарантовані. А відставка уряду – дуже маловірогідна", – сказав Арахамія.

Глава "Слуги народу" пояснив, що відставка всього Кабміну – "велика криза": "бо одномоментно треба шукати багато кандидатів, потім давати їм знову всім по шість місяців, а в нас немає стільки часу".

Він навів як позитивний приклад "точкових змін" звільнення Максима Степанова і призначення главою МОЗ Віктора Ляшка.

Перед цим Давид Арахамія допустив повернення Арсена Авакова у Кабмін восени, зокрема на посаду віце-прем’єра.

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади голови МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

15 липня Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

16 липня Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ України.

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Автор: Яна Ставська