За словами екс-голови ВР, за тиск на членів МФДО "Розумна політика" треба буде відповідати "і перед законом, і перед Богом".

Позафракційний нардеп Дмитро Разумков заявив, що члени його міжфракційного об’єднання "Розумна політика" скаржаться на політичний тиск в парламенті.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Разумков розповів на брифінгу 17 листопада.

Екс-глава Ради уточнив, що йшлося і про позбавлення членів "Розумної політики" депутатського мандату, але "поки що це знято з порядку денного".

Депутатів виключають з фракції, додає Разумков, погрожують, що виведуть зі складу комітетів. "Ці речі поза межами людської гідності"- додав він.

Читайте такожПозбавлений наукового ступеня та нагородної зброї Кива матюкався в Раді (відео)За його словами, депутатам, які ввійшли до об'єднання, також розповідають, що "будемо звільняти твоїх родичів, будемо робити ще якісь речі".

"Це недопустимо в нормальному суспільстві. Відповідати треба буде і перед законом, і перед Богом", - додав Разумков.

За його словами, у фракції "хтось розповідає, що "всех вас нашли на помойках", але це не так, бо за кожну людину, яка пройшла в парламент, проголосували люди".

Він додав, що при такому ставленні "може вийти так, що одного ранку встанеш, а в тебе вже фракції нема, якщо ти так будеш відноситись до людей і в стінах парламенту, і на вулиці".

Відповідаючи на запитання з приводу жарту голови фракції "СН" Давида Арахамії, що він і сам може бути в МФДО і там буде понад 200 нардепів, Разумков сказав: "Може й більше буде. І це буде неприємна новина для Давида Георгійовича".

Щодо вступу Арахамії в МФДО Разумков відповів: "Я не впевнений, що він буде відповідати тим принципам, які сповідує "Розумна політика".

На брифінгу була більшість членів МФДО "Розумна політика".

Відставка Разумкова

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови парламенту.

5 листопада стало відомо, що Разумков створює в парламенті міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", до якого входитиме 25 нардепів.

8 листопада Разумков у Facebook розмістив список з 25 нардепів, які ввійшли до МФДО, більшість з яких - депутати фракції "Слуга народу".

15 листопада "Слуга народу" на засіданні фракції вирішила виключитизі свого складу Артема Дмитрука, який увійшов до МФДО "Розумна політика".

Автор: Надя Пришляк