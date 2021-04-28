Депутати,зокрема, розглянуть питання про призначення віце-президента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання завтра двох позачергових засідань парламенту.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Зазначається, що на 16:00 29 квітня позачергове засідання Верховної Ради скликається у зв’язку з вимогою 160 народних депутатів.

На цьому засіданні розглядатиметься проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електроенергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (№5382).

Іншим своїм розпорядженням спікер у зв’язку з вимогою 154 депутатів скликає позачергове засідання ВР на 16:15.

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Під час цього засідання планується розгляд 19 питань, серед яких призначення віце-президента "Енергоатома" Германа Галущенка на посаду "члена Кабінету міністрів України - міністра енергетики України".

Також, серед іншого, передбачено розгляд проекту закону про внесення доповнень до закону "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (№5173) та зміни до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб (№4555).

Засідання Верховної Ради

Верховна Рада з 16 березня розглядає поправки до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3 тис. 128.

Згідно з регламентом ВР, депутати не можуть починати розгляд нового законопроекту, доки не закінчать розглядати попередній. У зв’язку з цим у парламенті ініціюють проведення позачергових засідань для розгляду невідкладних законопроектів.

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Автор: Таня Поляковська