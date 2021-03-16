Не виключаються й позачергові засідання парламенту.

У Верховній Раді прогнозують, що розгляд проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194) займе весь тиждень.

Про це у своєму Telegram-каналі написав лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Читайте такожВ ЄС очікують на запровадження Україною земельної реформи

"Завершення земельної реформи рухається... повільно. За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроекті №2194. Інсайд: поки переговори голів фракцій щодо "прискорення процесу правок" закінчилися нічим. Тому на нас чекають аналогічні дні ще весь тиждень і позачергові засідання після закінчення основних", - зазначив парламентарій.

Сьогодні, 16 березня 2021 року, до порядку денного Верховної Ради для розгляду були включені два законопроекти, що стосуються ринку землі - "Про внесення змін у Земельний кодекс України та інші законодавчі акти про удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (№ 2194) та "Про внесення змін у деякі законодавчі акти про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (№2195).

Що цьому передувало

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

25 лютого 2021 року в Мінагрополітики повідомили про те, що земельна реформа в Україні наближається до завершення.

12 березня з'явилася інформація про те, що до кінця місяця парламент планує завершити земельну реформу в Україні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська