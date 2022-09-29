За його словами, якщо Росія найближчими днями оголосить про приєднання окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, на полі бою нічого не зміниться.

Україна сповнена рішучості повернути всі тимчасово окуповані Росією території попри проведені там псевдореферендуми та погрози російського військово-політичного керівництва застосувати ядерну зброю.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Associated Press, повідомили у прес-службі глави держави.

За його словами, якщо Росія найближчими днями оголосить про приєднання окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, на полі бою нічого не зміниться.

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"Ми звільнимо нашу територію військовим шляхом. І наші дії залежать не стільки від того, що думає чи чого хоче Російська Федерація, скільки від військового потенціалу, який має Україна", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що Україні "життєво необхідно" повернути всі захоплені Росією землі.

"Інакше Росія відчує, що має право шантажувати світ, підвищувати ставки, ескалувати конфлікт, і вважатиме себе переможцем у жорстокій війні проти Європи", – переконаний радник керівника Офісу президента.

Тож, за його словами, для забезпечення стабільності у Європі потрібно повністю звільнити українську територію.

"Референдуми" на окупованих територіях України

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей окупаційна влада провела псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила проведення псевдореферендумів.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, окупанти під дулом автоматів примушували жителів міста "правильно проголосувати" на псевдореферендумі. За його даними, лише 10% жителів міста підтримали приєднання до Росії.

Вже завтра, 30 вересня, у Кремлі мають пройти збори щодо анексії тимчасово захоплених українських територій.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що на "приєднані" до РФ території будуть поширяться всі російські закони і доктрини, включаючи ядерну.

Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

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