Планується ухвалити санкції проти понад 1,3 тисяч силовиків РФ та понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери РФ.

Раді національної безпеки та оборони України запропоновано застосувати санкції щодо представників силових органів РФ і окремих представників російського ІТ-сектору.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики. Про це повідомили в Мінекономіки

"У рамках посилення санкційного тиску на державу-терориста та осіб, що підтримують чи сприяють агресії РФ проти України, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1,3 тисяч представників силових органів РФ. Зокрема, ФСБ, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії РФ, міністерства внутрішніх справ, судової влади. Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери РФ. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов'язані з соцмережами, різними платформами, які режим Путіна використовує для пропаганди тощо.

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, запроваджених у зв'язку з воєнною агресією РФ в Україні.

Санкції застосовані до представників Держдуми РФ, фізичних осіб, компаній та представників військового сектору, осіб, які були причетні до координації розкрадання українського зерна та іншої української продукції, до викрадення людей, зокрема дітей.

До санкційного пакета увійшли п'ять російських політичних партій, які представлені у Держдумі РФ. Зокрема, у санкційному списку - російський бізнесмен Юрій Ковальчук з родиною. Його називають "особистим банкіром" президента РФ.

Щодо цивільної продукції, яка може бути використана для військових потреб, то заборонено експорт цивільних безпілотних апаратів, ноутбуків, верстатів, навігації, GPS, радіо - всього понад 20 груп товарів. 169 компаніям заборонено будь-що продавати, оскільки вони причетні до забезпечення російського ВПК.

Також заборонено експорт, який стосується виробництва товарів в авіаційній, космічній промисловості, включно з авіаційними двигунами та частинами до них. Крім того санкції передбачають відключення від SWIFT ще трьох банків - "Московського кредитного банку", "Далекосхідного банку" та "Банку регіонального розвитку".

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