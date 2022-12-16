Зокрема, заборонено експорт товарів подвійного використання й цивільних товарів, які можуть використовуватися для воєнних потреб.

Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов розповів, які заходи увійшли до нового санкційного пакету проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ченцов повідомив на брифінгу. "Це й представники російської держдуми та інші фізичні особи, компанії та представники військового сектору, особи, які були причетні до координації розкрадання українського зерна та іншої української продукції, до викрадення людей, зокрема дітей", - зазначив він.

Також, за словами Ченцова, до санкційного пакету увійшли 5 російських політичних партій. "Це основні партії, які представлені у держдумі РФ", - уточнив дипломат.

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Крім того, ЄС застосував санкцї до суддів конституційного суду РФ, а також осіб, які причетні до російської пропаганди. "Йдеться як і про окремих представників, так і про телеканали. Це "НТВ-Мир", "Россия-1", "Рен-ТВ" та російський Перший канал", - сказав він.

Також до санкційного списку потрапив російський бізнесмен Юрій Ковальчук, якого називають "особистим банкіром" російського президента, та його родина.

"Що стосується секторальної частини, то тут важливі обмеження на товари подвійного використання і товари цивільного експорту, які можуть використовуватися для воєнних потреб. У цьому випадку наші партнери в ЄС прислухалися до наших порад, тобто в тому числі щодо того, що було нами ідентифіковано на полі бою. Такі компоненти, які поставлялися в Російську Федерацію до 24 лютого чи в обхід санкцій", - сказав Ченцов.

Він пояснив, що йдеться про хімічну і біохімічну продукцію, а також про електроніку, зокрема ту, яка використовується в іранських дронах.

Щодо цивільної продукції, яка може бути використана для військових потреб, то заборонено експорт цивільних безпілотних апаратів, ноутбуків, верстатів, навігації, GPS, радіо - всього понад 20 груп товарів.

За словами Ченцова, минулого року обсяг торгівлі такими товарами з Росією сягав близько 2 млрд євро.

Водночас 169 компаніям заборонено будь-що продавати, оскільки вони причетні до забезпечення російського ВПК.

Також буде заборонений експорт, який стосується виробництва товарів в авіаційній, космічній промисловості, включно з авіаційними двигунами та частинами до них.

Нові санкції також передбачають відключення від SWIFT ще трьох банків - "Московський кредитний банк", "Далекосхідний банк" та "Банк регіонального розвитку".

"Вводиться заборона на інвестиції в гірничовидобувний сектор РФ - це метали та мінерали, зокрема титан, нікель. Обсяг таких інвестицій на сьогодні дорівнював близько 3 млрд євро. І це буде припинено", - додав представник України при ЄС.

Також, за його словами, ЄС поширив заборону на участь громадян ЄС в наглядових радах російських компаній й в усіх державних компаніях.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня було погоджено дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, запроваджених у зв'язку з воєнною агресією РФ в Україні.

За даними Reuters, до цього лідери не могли домовитися про нього, оскільки мали суперечки з приводу обмежень щодо російських добрив.

Відомо, що дев'ятий пакет доповнює повну заборону Євросоюзу на імпорт нафти з Росії морем, а також обмеження світових цін на нафту.

Попередній пакет санкцій Європейський Союз затвердив на початку жовтня.

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