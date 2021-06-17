Попередньо передбачено розгляд п'яти питань.

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України завтра на засіданні розгляне стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляється на сайті РНБО, засідання розпочнеться о 17:00 в Офісі президента України на вулиці Банковій.

Попереднім порядком денним передбачено розгляд п'яти питань.

Першим питанням буде розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Читайте такожУ РНБО запевняють, що невдовзі оприлюднять перелік олігархів і там не буде випадкових людей

Друге питання не повідомляється, бо розглядатиметься воно у таємному режимі.

Також розгладитиметься застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Окремо буде заслухано доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування», уведеного в дію указом президента від 25 березня 2021 № 122.

П’яте питання - різне.

Після засідання (орієнтовно о 18:00) відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко