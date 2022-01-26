Ця позиція збігається з прагненнями Росії щодо неприйняття України в НАТО.

У фракції "Опозиційна платформа - За життя" пропонують парламенту проголосувати за позаблоковий статус України і відмовитись від вступу до НАТО.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позаблокового статусу України" (реєстраційний номер 6553), авторами якого є народні депутати цієї фракції Нестор Шуфрич та Юрій Загородній.

Законопроектом передбачено внести зміни до закону України "Про засади внутрішньої та зовнішньої політики".

Пропонується виписати статтю 11 закону таким чином: "Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, виходячи насамперед з необхідності гарантування безпеки, суверенітету та захисту територіальної цілісності України, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур".

Читайте такожЛавров анонсував візит глави МЗС Британії до МосквиВідповідно до законопроекту, дотримання Україною політики позаблоковості означає неучасть України у військово-політичних союзах, зокрема НАТО.

Ультиматум Кремля щодо невступу України в НАТО

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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