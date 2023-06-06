За кандидатуру Ігнатова проголосувало 9 із 14 присутніх членів Комісії.

Судова реформа, частиною якої є запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) є однією з вимог для вступу України до ЄС. Сьогодні, 6 червня, на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрано голову Комісії. Ним став Роман Ігнатов, суддя Київського апеляційного суду, повідомляє прес-служба ВККС.

У засіданні взяли участь 14 членів Комісії: Богоніс Михайло, Волкова Людмила, Гацелюк Віталій, Ігнатов Роман, Кидисюк Роман, Кобецька Надія, Коліуш Олег, Мельник Руслан, Омельян Олексій, Пасічник Андрій, Сабодаш Роман, Сидорович Руслан, Чумак Сергій, Шевчук Галина. З них за обрання Ігнатова проголосували 9 членів Комісії.

Минулого тижня Вища рада правосуддя (ВРП) призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). До складу ВККС увійшли: Людмила Волкова, Віталій Гацелюк, Ярослав Дух, Надія Кобецька, Руслан Мельник, Андрій Пасічник, Роман Сабодаш, Руслан Сидорович, Михайло Богоніс, Роман Кидисюк, Олег Коліуш, Володимир Луганський, Олексій Омельян, Сергій Чумак, Галина Шевчук і Роман Ігнатов, якого зрештою призначили головою Комісії.

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На засіданні з обрання голови Комісії не були присутніми такі члени ВККС: суддя Сєверодонецького міського суду у відставці Володимир Луганський та Ярослав Дух – керівник відділу роботи з повідомленнями про корупцію в Департаменті запобігання та виявлення корупції НАЗК, який є діючим військовослужбовцем.

Що таке ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповідає за формування суддівського корпусу (добір суддів, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня тощо). Комісія визначає порядок складення відбіркового іспиту для суддів та методику оцінювання його результатів, проводить кваліфікаційні іспити та вносить до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення кандидатів на посаду судді.

Скандали з обранням членів ВККС

Раніше з'явилася інформація про спроби колишнього колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва впливати на обрання членів ВККС.

5 травня правоохоронці в Києві затримали голову Князєва та адвоката Олега Горецького за хабар, загальна сума якого сягнула майже 2,7 млн доларів. Зазначалося, що ці гроші були передані від власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваги за ухвалення необхідного для нього рішення.

Прокурор САП Олександр Клименко повідомляв, що у ході досудового розслідування зафіксовані відомості, що свідчать про змову між фігурантами кримінального провадження з метою подальшого впливу на членів Конкурсної комісії та кандидатів на посади членів ВККС на фінальному етапі конкурсу, а також вжиття заходів із пошуку можливих співучасників. При цьому в САП зазначили, що доказів, що такий вплив мав місце, наразі немає.

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