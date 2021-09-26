Згідно з внутрішніми російськими даними, на окупованому Донбасі проживає близько 2,9 мільйона осіб, серед яких 38% - пенсіонери.

Росія планує витратити на інтеграцію окупованого Донбасу близько 330 мільярдів гривень (900 мільярдів рублів).

Про це повідомляє проект Радіо Свобода "Донбас Реалії", посилаючись на затверджену російським урядом "Програму пришвидшеного соціально-економічного розвитку територій на 2022–2024 роки".

"Сценарні програми, які були ухвалені урядом Російської Федерації, спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку", - розповів "Донбас Реалії" представник одного з розвідувальних органів України.

Згідно з внутрішніми російськими даними, на окупованому Донбасі проживає близько 2,9 мільйона осіб, серед яких 38% - пенсіонери.

Варто зазначити, що військова складова утримання терористфі "ДНР" і "ЛНР" фінансується окремо.

Читайте такожВибори до Держдуми РФ: жителів ОРДЛО везуть в Ростовську область, виборчі дільниці незаконно відкрилися і в Криму (фото)

ЦВК РФ схвалила залучення жителів ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, які відбулися 17-19 вересня 2021 року.

МЗС України закликало Росію скасувати рішення і висловило рішучий протест діям окупантів.

За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводили активну кампанію з реєстрації жителів на порталі "держпослуг". Крім того, окупанти організували підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.

8 вересня Верховна Рада закликала світову спільноту застерегти РФ від проведення виборів у Криму та на Донбасі.

Російські паспорти почали роздавати жителям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їх легітимності.

Автор: Денис Прядко