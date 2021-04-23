В Офісі президента вважають, що жорстка позиція євроатлантичної спільноти, партнерів України, так само як і економічний прагматизм самої РФ - наріжні камені деескалації.

В Офісі президента України вважають, що рішення про відведення військ РФ від кордонів України викликано в першу чергу об'єктивною оцінкою російською стороною глобальних мінусів такої моделі поведінки.

Про це в коментарі УНІАН повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Причин відведення військ і деескалації в цілому багато. Перш за все, на мій погляд, це об'єктивна оцінка російською стороною глобальних мінусів такої моделі поведінки", - заявив він.

За словами Подоляка, жорстка позиція євроатлантичної спільноти, українських партнерів, так само як і економічний прагматизм самої РФ, - наріжні камені деескалації.

"Особливо я б наголосив також і на активній позиції української сторони, особливо (президента України - УНІАН) Володимира Зеленського. Все це, в тому числі, привело і до зміни клімату під час обговорення питань перемир'я і відновлення режиму повного припинення вогню в рамках ТКГ. Це абсолютно взаємопов'язані процеси", - резюмував радник.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Костянтин Гончаров